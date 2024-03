Studente dell'Università per Stranieri di Perugia muore in un drammatico incidente

Nel drammatico incidente lungo l'autostrada A1, all'altezza di San Cesario, nella notte tra il 24 e il 25 marzo, è morto Vindou Illumine Junion Kersant, 19 anni, studente dell'Università per Stranieri di Perugia.

"Vindou Illumine Junior Kersant - scrive il Comune di Perugia in una nota di cordoglio - aveva scelto la nostra città per costruirsi un futuro che, purtroppo, non potrà più avere. Ci rattrista particolarmente questa notizia e vogliamo esprimere la vicinanza di tutta Perugia all’Università per Stranieri e alla famiglia del giovane per questo grave quanto improvviso lutto".