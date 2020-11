In giro con l'auto senza aver mai preso la patente e dopo le 22: maxi multa

Un uomo è stato fermato, dopo un breve inseguimento, dal una pattuglia delle Volanti del Commissariato di Città di Castello durante il servizio di controllo del territorio.

Il guidatore, un cittadino extracomunitario regolare sul territorio nazionale, non ha mai conseguito la patente di guida. Gli agenti hanno provveduto al amministrativo del veicolo per tre mesi ed elevato tre sanzioni amministrative per 6mila euro.

L'uomo è stato contravvenzionato anche per non avere saputo dare giustificazione circa la presenza in strada oltre le ore 220 come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica.