Rompe il vetro della finestra ed entra in casa di un studentessa per la quarta volta: denunciato ex fidanzato

Un rumore secco, quello della persiana che si alza, forzata dall’esterno. Poi una mano che penetra attraverso la finestra, passando per un foro fatto qualche giorno prima. Poi una figura che entra dentro casa, con la voce della vittima che grida il nome, avvertendo che lo sta filmando.

È la quarta volta che accade, mentre una quinta volta la giovane vittima è stata aggredita dall’ex in un locale. Sono già diverse le denunce presentate e un codice rosso attivato che, però, non ha avuto ancora conseguenze per l’ex che continua a molestare la giovane studentessa (fuggita da Perugia dopo l’ultimo episodio).

Il filmato dimostra come la vittima non sia al sicuro e che l’aggressore può entrare in casa e perseguitarla quando vuole.

La donna, tramite il suo avvocato essendo lei andata fuori città per sicurezza, ha denunciato ai Carabinieri della Stazione di Fortebraccio di essere stata per “l’ennesima volta oggetto di violazione di domicilio” da parte dell’ex fidanzato (già denunciato per atti persecutori aggravati, lesioni personali e violenza privata aggravata).

L’uomo, per la quarta volta, è entrato nell’appartamento forzando la finestra, il cui vetro è stato rotto nel corso della prima intrusione. Nel filmato si vede bene il braccio che entra nell’appartamento, azione la maniglia e apre la porta finestra.

Una volta all’interno dell’appartamento, anche vedendo che era ripreso, l’uomo ha insultato la giovane, le ha sputato addosso, sostenendo che faceva tutto questo “per amore”. Al rifiuto della giovane di riprendere la relazione, le avrebbe preso il polso e strappato di mano il cellulare per impedire di chiamare le forze dell’ordine, dandole anche uno schiaffone e poi colpendola con un secchio.

A quel punto la giovane ha iniziato a urlare e l’ex è fuggito per paura che i vicini chiamassero le forze dell’ordine o intervenissero.

Visto il ripetersi delle violazioni di domicilio e delle aggressioni, come scritto, la giovane ha lasciato la città e gli studi, per sua sicurezza, temendo per la propria incolumità e chiedendo un intervento delle autorità giudiziarie con provvedimenti nei confronti dell’ex fidanzato.