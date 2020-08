Tenta il furto, ma si ferisce gravemente ad una mano: subito individuato ladro maldestro

Voleva entrare in una officina, per cercare di trafugare qualcosa, ma alla fine l'unica cosa che si è portato via è stata una profonda ferita alla mano dopo che aveva tentato di rompere una finestrella. E' accaduto nei giorni scorsi a Spoleto. I Carabinieri, visionate le immagini del sistema di sicurezza, sono riusciti nel giro di poche ore a risalire ad tunisino, già noto agli investigatori e irregolare sul territorio nazionale. Ad inchiodare l'uomo sono state sia la profonda ferita alla mano - sul luogo del furto erano state trovate copiose tracce di sangue - che gli indumenti, ritrovati in casa, ancora sporchi. Il giovane nordafricano è stato dunque denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto, e dovrà ora rispondere del reato di tentato furto aggravato.

