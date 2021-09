Spoleto, spacciatore-ciclista scappa dalla polizia: inseguito e catturato

Spacciatore-ciclista in manette. Gli agenti del commissariato di Spoleto hanno arrestato un cittadino di origine albanese. Il giovane è stato fermato in sella alla bici nel cuore della notte e identificato: si tratta ragazzo già sottoposto a una misura cautelare per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo è riuscito a scappare, ma non è andato lontano: inseguito e catturato vicino a Piazza d'Armi. Durante la fuga ha gettato via un 'pacchetto' con 4,5 grammi di cocaina.

Il ragazzo è stato arrestato per possesso di droga e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'arrestoè stato convalidato e gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Regione Umbria.