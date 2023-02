La Polizia si imbatte in una famiglia infreddolita e smarrita nel cuore della notte alla stazione: "Aiutateci, oggi tutto è andato storto..."

Una brutta giornata per una famiglia di Ancona che si è trovata imprigionata a Spoleto, senza dove dormire e senza mezzi per tornare a casa, nel cuore della notte, dopo aver sbagliato fermata del treno - dovevano scendere a Foligno per prendere la coincidenza per il capoluogo marchigiano -. Scesi alla stazione di Spoleto, si erano però resi conto di aver sbagliato lo scalo di scambio.

Dopo aver cercato invano un mezzo di trasporto per ritornare a casa, la famiglia si era messa alla ricerca di una struttura ricettiva dove poter passare la notte, senza riuscirci, a causa dell’indisponibilità delle camere. A quel punto, nonostante il freddo rigido, si erano rassegnati a trascorrere la notte in stazione per poi ripartire il giorno dopo. Il padre intorno alle due di notte ha visto in lontananza dei poliziotti che dopo aver raggiunto ha spiegato la sua condizione.

Gli agenti, compresa la situazione di difficoltà, hanno quindi tranquillizzato la coppia e li hanno accompagnati alla sede del Commissariato dove si sono potuti rifocillare, trovando riparo dal freddo. Nel frattempo, gli operatori si sono subito messi alla ricerca di una struttura che potesse ospitarli per la notte. Accompagnata in albergo, la famiglia ha ringraziato i poliziotti per la sensibilità mostrata nei loro riguardi. Il giorno dopo sono ripartiti alla volta di Ancona.