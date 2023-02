Rubano la borsa di una signora al cimitero e scappano: ladri inseguiti e catturati

Rubano la borsa di una signora in visita al cimitero e scappano: ladri inseguiti e arrestati. È successo a Spoleto. La donna, uscendo dal cimitero, ha visto l'auto dei due predoni ripartire a tutta velocità e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno intercettato il veicolo in pochi minuti. I due - bloccati e identificati - sono stati arrestati e rinchiusi nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. La refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria.