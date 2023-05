Spintonano la gente, ballano, si buttano a terra e poi lei si spoglia e orina in mezzo alla piazza

Caos in piazza Gabriotti a Città di Castello, coppia denunciata per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, un tifernate 49enne e una donna straniera 42enne, completamente ubriachi, hanno prima spintonato e urlato contro la gente, poi si sono lancianti in un ballo sfrenato, poi sono caduti a terra, ferendosi.

E non è finita qui. I passanti hanno chiamato i carabinieri. I due hanno insultato i militari, poi la donna si è spogliata completamente e ha orinato in mezzo alla piazza.

Con non poche difficoltà i carabinieri li hanno portati in caserma per poi denunciarli per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni.