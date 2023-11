Prelievi al bancomat e spese folli con la carta di credito rubata: in tre sotto processo per ricettazione

Spese folli con la carta di credito rubata, in tre finiscono nei guai con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

I tre imputati, difesi dagli avvocati Simone Costanzi e Guido Maria Rondoni, sono accusati, in concorso, di avere acquistato o ricevuto “pur sapendola provento di furto” e poi utilizzato una carta di credito per prelevare denaro presso gli sportelli bancomat della Banca popolare di Spoleto situati a Ponte San Giovanni e di Tuoro sul Trasimeno, alla filiale di Tuoro del Monte dei Paschi di Siena e poi “per acquistare beni” in un negozio di moda di Bastia Umbra.

La Procura di Perugia contesta a due degli imputati di non essere nuovi a questo tipo di reato, avendolo già fatto in passato.