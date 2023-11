Notte di follia a San Sisto: litiga in un bar, prende la pistola a casa e spara in aria durante l'inseguimento dei Carabinieri: in manette

"Adesso vado a casa e prendo la pistola" e spara in aria mentre viene inseguito dai Carabinieri, poi minaccia il titolare di un bar e finisce in manette. È successo ieri notte a San Sisto, con dvierse persone che hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver sentito dei colpi di arma da fuoco nel centro abitato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e della Stazione di Castel del Piano che si sono subito messi sulle tracce di un’autovettura sulla quale il 30enne, di origini romane, si era allontanato. I testimoni hanno raccontato che l'uomo, incensurato, con porto d’armi per uso sportivo rilasciato regolarmente, dopo una lite scoppiata all’interno del bar, visibilmente alterato per l'alcolo, si è allontanato dal locale minacciando di recarsi presso la propria abitazione per prendere una pistola.

I militari sono riuscititi a rintracciare l’auto del 30enne, che alla loro vista ha tentato la fuga, esplodendo dei colpi di arma da fuoco mentre era alla guida. Inseguito fino al bar dove aveva avuto la discussione in precedenza, è stato trovato dai Carabinieri con in mano una pistola mentre discuteva con il proprietario.

I militari hanno quindi intimato all’uomo di gettare a terra l’arma e, dopo averlo bloccato, lo hanno tratto in arresto per il reato di porto illegale di armi e munizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Il 30enne è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza poiché, dopo gli accertamenti eseguiti con l’etilometro, è stato trovato ben oltre il livello consentito. La patente di guida gli è stata ritirata.