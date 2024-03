Perugia centrale del traffico internazionale di droga, da 14 anni l'operazione "Piccolo Lord" ferma in aula

La banda di albanesi che importava e spacciava droga era stata individuata nel 2004. Gli arresti erano scattati nel 2007, anche se nel mezzo delle indagini molti pesci piccoli erano finiti in manette, consentendo un continuo sequestro di droga.

Nel 2010 l’operazione “Piccolo Lord” si era conclusa con 37 persone che erano finite davanti al giudice per l’udienza preliminare: per 14 era arrivata la condanna complessiva a 83 anni di carcere tra patteggiamenti e abbreviati, con 224mila euro di multe, per 15 il proscioglimento, mentre per 8 c’era stato il rinvio a giudizio.

La Squadra mobile aveva indagato su decine di persone, soprattutto albanesi. Dagli accertamenti era emerso che i capitali del narcotraffico, da Bolzano a Reggio Calabria passando per Perugia, venivano reinvestiti in operazioni immobiliari a Londra.

Gli investigatori durante le indagini avevano individuato in un appartamento di Perugia, in via del Favarone, la centrale dei traffici e avevano piazzato una telecamera filmando le operazioni di approvvigionamento, confezionamento e consegna a corrieri e spacciatori su piazza.

A 17 anni dall’avvio dell’indagine e a 14 dal rinvio a giudizio il processo è ancora davanti al I Collegio del Tribunale penale di Perugia. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Vittorio Lombardo, Paolo Rossi, Pasquale Perticato, Andrea Castori, Giuseppe Caforio, Alessandro Vesi, Daniela Paccoi, LucaGentili, Roberto Rubini, Nicola Nettis e Donatella Panzarola.