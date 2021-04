Sosta selvaggia e maleducazione, ormai le auto parcheggiano sul marciapiede

Le immagini pubblicate sui social: le vettura in sosta sotto le finestre della Legione Carabinieri in corso Cavour

Il centro storico di Perugia è ostaggio della maleducazione e della sosta selvaggia. Auto che violano la ztl, in sosta sotto gli alberi di viale Roma (con rischio per pedoni, auto e bus), davanti alla chiesa di Sant'Ercolano e in altre zone della città.

In corso Cavour le auto in sosta abusiva ci sono tutti i giorni davanti alal chiesa di San Giuseppe ai Tre Archi, oppure appena si svolta lungo la strada su entrambi i lati, davanti ai negozi. Anche lungo corso Cavour, spesso ci sono auto in sosta sulla sinistra, impedendo il passaggio di furgoni e mezzi di soccorso.

Una foto pubblicata nel gruppo Facebook "Perugia sosta selvaggia" mostra quanto avvenuto oggi pomeriggio, appena superato il portone della Legione Carabieri: due automobili parcheggiate sul marciapiede e lasciate lì a lungo.

Se non si interviene subito, sanzionando e rimuovendo i maleducati e i violatori del codice della strada, passa un messaggio solo: posso lasciare l'auto dove voglio, tanto non succede nulla.

