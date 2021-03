Omicidio Marra, il dolore dei familiari: "Sonia è stata uccisa e il suo assassino è in libertà. Cercatelo"

Umberto Bindella è stato definitivamente assolto dalla Cassazione per le accuse di aver uccisio Sonia Marra. I familiari della giovane ragazza scomparsa da Perugia prendeno atto di questa decisione e la rispettano.

"Dopo quattordici anni e quattro mesi di questo dramma devastante, la famiglia ha appreso che – secondo una sentenza oramai definitiva - Sonia è stata uccisa 'il 16 novembre 2006 tra le 16,20 e le 19,00', ed il suo corpo 'è stato occultato in maniera

così abile da resistere al trascorrere del tempo' - si legge in una nota diramata dal difensore, l'avvocato Alessandro Vesi - A questo dato sconvolgente, si somma la statuizione, che l’omicidio di Sonia Marra non appare frutto di un dolo omicidiario d’impeto, ma più verosimilmente di un dolo di premeditazione, prodotto di una mente criminale raffinata che aveva programmato, con anticipo, luogo e modalità del delitto e dell’occultamento del cadavere".

Sonia Marra è stata "uccisa da uno spietato assassino attualmente in libertà, circostanza questa che dovrebbe far riflettere anche l’intera collettività - prosegue la nota - I familiari di Sonia non hanno nemmeno un corpo ed una tomba su cui piangere e chiedono risposte a legittime domande che attendono da ormai troppi anni, su cosa sia accaduto il 16 novembre del 2006 e su dove sia stato occultato il cadavere. E’ loro ferma intenzione lottare e impegnarsi fino all’ultimo affinchè sia fatta luce sull’omicidio di una figlia e di una sorella certi che le Istituzioni faranno la loro parte per cercare, pur a distanza di tempo, i resti di una studentessa di 25 anni, arrivata a Perugia per studiare".