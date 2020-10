Asma Zero Week, al via la settimana di prevenzione per l’asma bronchiale: visite gratuite

Torna “Asma Zero Week”, la settimana di prevenzione dedicata all’asma bronchiale. Dal 12 al 16 ottobre, presso il servizio di riabilitazione respiratoria della Usl Umbria 1 di Perugia, in via della Pallotta, le persone che soffrono di asma bronchiale, o che sospettano di esserne affetti, potranno ricevere una consulenza specialistica pneumo-allergologica gratuita. Il servizio garantirà lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle idonee misure di prevenzione relative al Covid-19. Per informazioni e prenotazioni della consulenza è già attivo il numero verde 800 628989.

L’asma bronchiale è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che colpisce nel mondo oltre 300 milioni di persone. Nel nostro paese ne sono affette circa 2,6 milioni di persone, cioè il 4-5% della popolazione, con ripercussioni rilevanti sui costi sanitari. Sul buon andamento della malattia, inteso come prevenzione delle riacutizzazioni e del deterioramento clinico, incide fortemente la forza della relazione fra medico e paziente, che si realizza unicamente attraverso una presa in carico “globale” e continuativa del malato, con ogni sua specifica esigenza.

“Asma Zero Week”, alla sua quarta edizione, è promossa da FerderAsma e Allergie, dalla Società Italiana di Pneumologia e dalla Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili al sito www.asmazeroweek.it.