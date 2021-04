Ricovero per senza tetto ai Rimbocchi, la Comunità di Sant'Egidio di Perugia contro la chiusura

La Comunità di Sant’Egidio di Perugia chiede di non chiudere il ricovero per i senza fissa dimora del Cva dei Rimbocchi, prevista per il 3 maggio.

Secondo la Comunità "la chiusura della struttura non sarebbe motivata dalla necessità di riassegnare gli spazi al loro uso originario: si tratta di una struttura che resterà comunque inutilizzata in quanto in precedenza usata come magazzino".

A fronte del bando di gara "che prevede l’apertura di un ricovero permanente per venire incontro alle esigenze di tali persone", prosegue la nota, questo non è un anno ordinario "e tenere aperto il ricovero di Rimbocchi rappresenterebbe una temporanea, ma necessaria transizione verso l’auspicata presenza di un ricovero permanente anche a Perugia. Diversamente qualora le persone fossero costrette a tornare in strada, l’accesso ai servizi territoriali sarebbe per esse ancora più complicato in un momento in cui siamo ben lontani dal ritorno alla normalità".

Da qui l'invito a "cogliere le opportunità offerte da questo tempo straordinario di pandemia per superare il concetto di 'emergenza' e avviare subito un sistema di tutela e di reinserimento continuativo ed integrato. Rendiamo 'ordinario' prendersi cura delle persone più fragili della nostra città".