LA SCUOLA CHE CAMBIA | La salute sarà materia scolastica: prevenzione e formazione per gli studenti. Due scuole perugine capofila del progetto

Creare un piano sanitario incentrato su informazione, prevenzione e benessere nelle scuole dell'Umbria per accrescere la formazione degli studenti e farli crescere come uomini e donne consapevoli delle malettie e di come prevenirle. Un progetto che in Umbria è iniziato in due scuole perugine e una ternana: l’Istituto tecnico tecnologico statale ‘Alessandro Volta’ di Perugia, l’istituto tecnico economico e professionale per i servizi ‘Casagrande-Cesi’ di Terni e l’Istituto comprensivo ‘F. Morlacchi’ Perugia 1, rispettivamente capofila regionale e provinciali del progetto Scuole che promuovono salute.

Il primo passo in avanti è stato fatto all’Auditorium ‘Falcone-Borsellino’ di Terni e gli obiettivi sono: la condivisione di un modello di scuola organizzato in maniera tale da condividere uno tesso approccio alla salute, globale, sistemico e interconnesso, e uno stesso linguaggio, seppur declinabili secondo le diverse necessità di ciascun istituto.

Il corso si è svolto in presenza di docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta la regione con attività laboratoriali e di formazione tra pari, con la partecipazione dell’Ufficio scolastico regionale dell’Umbria e interventi di docenti referenti della rete umbra e di quella lombarda. “Un grande lavoro di squadra con le dirigenti Marina Marini, capofila provincia Terni, e Francesca Volpi, capofila provincia Perugia – ha commentato Fabiana Cruciani, dirigente scolastico dell’Itts Volta di Perugia –, per parlare di scuole che promuovono salute condividendo strategie e metodologie operative, volto non solo al benessere degli studenti ma di un’intera comunità scolastica e del territorio”.

Questo primo incontro della Rete Scuole, che promuovono salute, corona un percorso iniziato nel 2021 con la Regione Umbria e le due Asl e che ha portato alla stipula di un Protocollo d’Intesa nel mese di maggio 2022 che prevede la partecipazione attiva, il coinvolgimento, la formazione, il confronto e lo scambio reciproco di tutta la comunità scolastica sul tema della salute, come stato di benessere psicofisico, secondo il modello globale She.

"Come Ufficio scolastico regionale - – ha aggiunto Francesco Mezzanotte, dirigente dell’Usr Umbria – abbiamo sensibilizzato molto le scuole del territorio e voglio ringraziare al riguardo tutte le scuole dell’Umbria che hanno aderito alla Rete e, in particolare, esprimo un grande segno di gratitudine per le tre scuole capofila, l’Itts Volta di Perugia, l’Ic Perugia 1 e l’Iis Casagrande-Cesi di Terni, e le rispettive dirigenti scolastiche, per l’impegno che stanno profondendo nella concretizzazione del percorso di promozione della salute. Questo incontro rappresenta un momento che permetterà di stringere un’alleanza fondamentale tra la Rete, la Regione e il sistema sanitario umbro nell’ottica di un miglioramento del livello di salute e dei livelli di apprendimento, sviluppando la dimensione del presidio di equità”.