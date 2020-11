Umbria "Arancione" | Scuola, cosa cambia (o non cambia): le medie verso la proroga delle lezioni a distanza

Ordinanze regionali e Dpcm del Governo che si rincorrono. Fasce di rischio che cambiano nel giro di pochi giorni. Numeri verdi dedicati all'emergenza mai istituiti per dare delle risposte dirette e chiare. Insomma, la pandemia in corso è anche una overdose di notizie, regole, divieti che stanno mandando in crisi soprattutto genitori e studenti per la questione scuola che varia da Regione a regione. Cosa cambia in Umbria con il passaggio alla fascia arancione e tenendo conto dell'ordinanza regionale Donatella Tesei?

1) Dall'11 novembre gli studenti degli istituti superiori continueranno da remoto a seguire le lezioni.

2) Dall'11 novembre fino al 14 novembre gli studenti delle scuole medie in Umbria - per ordinanza regionale - seguiranno le lezioni a distanza. Se la Presidente Tesei non prorogherà l'ordinanza regionale allora gli studenti delle medie, sulla base della fascia arancione, ritorneranno in classe. Ma dallo staff del governo umbro arrivano segnali inequivocabili di un ulteriore conferma almeno fino 3 dicembre prossimo per arginare uno dei fattori di contagio più forte in Umbria.

3) Scuole elementari e dell'infanzia con lezioni in presenza in classe.

4) Resta l’obbligo per tutti, dai sei anni in su, di indossare la mascherina anche con il metro distanziamento in classe per tutte la durata delle lezioni.