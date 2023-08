Perugia, forza la porta di supermercato, ruba alcolici e li rivende: denunciato

Un italiano di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia per furto di alcolici in un esercizio commerciale.

Gli agenti stavano effettuando un controllo del territorio in via Mario Angeloni, quando hanno notato la luce di una torcia e una persona sospetta che si aggirava all’interno di un esercizio commerciale.

I poliziotti hanno effettuato un controllo dell'esercizio commerciale trovando un uomo nascosto in un locale della struttura. Dall'ispezione risultava anche forzata la porta d’ingresso, l'asportazione del denaro dalla cassa, scassinata con un oggetto contundente.

Il 55enne, con numerosi precedenti di polizia, trovato in possesso di un coltello, di una torcia e di alcune monete, prima non ha saputo giustificare la propria presenza in quei luoghi, poi ha ammesso di essersi introdotto all’interno dell’esercizio commerciale per effettuare il furto di alcune bottiglie di alcolici, di essersi allontanato e avber venduto gli alcolici, per poi tornare nel locale commerciale.

L'uomo è stato denunciato per il reato di furto e possesso di oggetti atti ad offendere. Il coltello e la torcia, invece, sono stati sequestrati.