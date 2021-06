Rischia di morire soffocato in mezzo alla strada, i carabinieri gli salvano la vita. E' successo ad Assisi. Un boccone della cena ha ostruito le vie respiratorie di un 70enne. L'anziano è uscito da casa ed è corso in mezzo alla strada per chiedere aiuto.

I militari, impegnati in un controllo della zona, lo hanno subito soccorso. Un carabinieri gli ha praticato la manovra di Heimlich, un altro ha chiamato il 118. Poi, fortunatamente, con un colpo in mezzo alle scapole dell'anziano, la situazione si è risolta.

Il 118 ha portato il 70enne in ospedale solo per un controllo. Alla fine l'anziano - perfettamente ristabilito - è stato riaccompagnato a casa dai carabinieri.