E' in vacanza e rapina un commerciante, rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Petrignano

L'uomo ha spintonato il proprietario di un negozio di Palermo per rubargli il portafoglio, rintracciato in Umbria dove risiede

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi hanno eseguito la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese (Palermo) a carico di un palermitano, 39enne, da anni residente ad Assisi, noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento è stato emesso in quanto l’uomo mentre si trovava in vacanza in provincia di Palermo avrebbe compiuto una rapina aggravata ai danni di un anziano commerciante. I Carabinieri del posto, grazie alla testimonianza della vittima erano riusciti a dare un volto al rapinatore e rintracciarlo.

L’uomo, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe entrato in un negozio di alimenti, richiedendo una bottiglietta d’acqua, per poi spintonare l’anziano esercente facendolo cadere e sfilargli il portafoglio dai pantaloni, contenente 10 euro.