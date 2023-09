Perugia, fermati dalla Polizia con 40 chilogrammi di rame rubato in auto: denunciati

a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in via Mentana dove erano state segnalate delle persone sospette a bordo di un’auto.

Giunti sul posto, gli operatori hanno avvicinato il veicolo all’interno del quale hanno trovato due persone, un rumeno di 29 anni, con precedenti di polizia, e una ecuadoriana di 28 anni, intente a dormire.

Dopo averle identificate, i poliziotti hanno deciso di sottoporle a perquisizione, estesa anche al veicolo. Nel portabagagli dell’auto gli agenti hanno trovato 10 lastre di rame per un peso totale di 40 chilogrammi, verosimilmente provento di furto, 3 pinze, una forbice da lavoro e un cacciavite. Sentiti in merito al possesso degli oggetti, i due non sono stati in grado di fornire una motivazione attendibile.

Celate tra gli indumenti della donna, gli agenti hanno trovato due confezioni di metadone del quale, sentita in merito, non è stata in grado motivare il possesso.

Entrambi sono stati denunciati per i reati di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso; la donna anche per il reato di ricettazione in concorso e ricettazione di sostanze stupefacenti.