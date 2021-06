Ragazzino cade dal tetto di un capannone, è gravissimo

Trasferito in codice rosso all'ospedale di Perugia. Sul posto la polizia, il 118 e i vigili del fuoco

Ragazzino cade dal tetto di una fabbrica dismessa, trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 9 giugno nella zona di Ellera di Corciano. Sul posto la polizia, il 118 e i vigili del fuoco.

Il ragazzo di 16 anni è in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe caduto mentre giocava con alcuni amici. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.