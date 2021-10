Raccordo Perugia-Bettolle, la galleria dei Volumni riapre in anticipo: da stasera si ritorna alla normalità

I lavori di messa in sicurezza della galleria dei Volumni, sul Raccordo Perugia-Bettolle, dopo il grave incendio che aveva provocato danni ingenti - a fuoco un camion che traportava rotoli di carta - sarà riaperta questa sera appena sarà terminato lo smantellamento del cantiere (si ipotizza dopo le 20). La conferma arriva direttamente dall'Anas che ha così anticipato la riapertura visto che era prevista per la prima mattinata del 30 ottobre. Gli interventi, avviati tempestivamente già nelle ore successive all’evento, hanno riguardato il ripristino degli impianti tecnologici compromessi dal fuoco e il rifacimento della pavimentazione danneggiata per una lunghezza di circa 50 metri.