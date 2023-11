Prende l'auto dell'ex marito dal meccanico senza permesso: a processo per violazione degli accordi di separazione

Una donna, difesa dall’avvocato Lugi Costa, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per non aver rispettato gli accordi stipulati in fase di separazione.

Secondo l’accusa l’imputata avrebbe violato la convenzione di negoziazione stipulata con l’ex coniuge “ed avente efficacia giuridica di un provvedimento giudiziale”, utilizzando indebitamente l’autovettura “di sua proprietà ma in uso” all’ex marito “come stabilito dalla convenzione, asportandola senza il consenso di quest’ultimo dall’officina ivi collocata per un intervento di manutenzione”.

L’ex marito si è costituito parte civile tramite l’avvocato Ermes Farinazzo. Nel corso dell’udienza il difensore ha depositato un file audio, di una conversazione tra la donna e l’ex coniuge, in cui l’accordo per l’uso della macchina sarebbe diverso da quello stabilito dalla negoziazione. File audio acquisito dal giudice e che peserà sulla decisione finale.