Perugia, preleva denaro con la carta di credito rubata: denunciato

Preleva dal bancomat con una carta rubata, denunciato dalla Polizia di Stato di Perugia un eritreo di 25 anni.

Gli accertamenti sono scattati dalla querela di un italiano il quale si è rivolto alla Polizia di Stato a seguito del furto della propria carta di credito, asportata dalla sua autovettura posizionata all’interno di un parcheggio in zona Rimbocchi di Perugia.

L’uomo al ritorno verso l’automobile aveva notato uno degli sportelli del mezzo aperto ed il suo portafogli a terra, dal quale risultavano asportati la carta di credito, il bancomat, la tessera sanitaria ed un ciondolo in oro.

La sera stessa l’uomo aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare un avviso che la propria carta di credito era stata utilizzata presso due distributori automatici posizionati in due differenti punti della città.

Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza posizionato in uno dei due esercizi commerciali, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia sono riusciti a confermare l’identità del responsabile in quanto persona nota agli uffici di Polizia per fatti analoghi.

Nei confronti dell'uomo sono state avviate le pratiche per l'espulsione