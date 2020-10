Ponte San Giovanni, la Lega incontra i cittadini: "Un piano per rivedere la mobilità interna"

Rivedere la viabilità interna di Ponte San Giovanni per favorire l’inserimento della pista ciclabile. E’ la proposta anticipata dal Capogruppo della Lega Lorenzo Mattioni in occasione del terzo incontro che il Gruppo Lega di Perugia ha organizzato nel territorio. Sabato pomeriggio il Gruppo ha incontrato i cittadini a Ponte San Giovanni, una delle frazioni più popolose del territorio, al centro socio culturale 1 Maggio con una significativa partecipazione degli abitanti che hanno ricevuto risposte e disponibilità di risoluzione su come superare alcune criticità della frazione, in base degli ambiti di competenza, da parte del Commissario e senatore Simone Pillon, dell’ assessore comunale Luca Merli e dei consiglieri Lorenzo Mattioni, Luca Valigi e Davide Bonifazi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare il Capogruppo Lega Lorenzo Mattioni, che conosce bene le criticità della frazione in quanto residente a Ponte San Giovanni, ha anticipato la possibilità di rivedere "la viabilità interna spesso al collasso, creando un anello a senso unico tra via della Scuola e via Manzoni in modo da poter anche inserire agevolmente la pista ciclabile. Una proposta che è stata accolta favorevolmente dai residenti". La Lega di Perugia si riserva di tradurre la proposta in atto politico, qualora L'esito di successivi colloqui con altri ponteggiani continui a dare riscontri positivi.