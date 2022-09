Polizia in festa per il patrono san Michele Arcangelo: "Il vero potere è il servizio"

"Il vero potere è il servizio" dice il questore Giuseppe Bellassai, prendendo la parola al termine della cerimonia presieduta dal vescovo di Assisi-Foligno-Nocera Umbra, monsignor Domenica Sorrentino, in occasione del patrono della polizia, san Michele Arcangelo.

Il questore ha ricordato il periodo difficile che tutti stiamo affrontando, prima la pandemia da covid, poi la guerra in Ucraina con le sue ripercussioni anche a migliaia di chilometri. Emergenze nelle quali donne e uomini della polizia non hanno fatto mancare il loro impegno. "Non bisogna mai dimentarci di avere cura del prossimo, partendo da chi abita nelle periferie dei nostri cuori".

Alla celebrazione solenne nella concattedrale di Sant'Agostino, a Foligno, le autorità civili e militari, molti sindaci della provincia di Perugia. Ma anche i ragazzi della cooperativa La Locomotiva, con cui la polizia ha organizzato, nel corso dell'anno, un'iniziativa condivisa, e poi gli alunni della primaria di Colfiorito che hanno portato omaggi per il questore e per il prefetto, per la presidente Tesei, il procuratore di Perugia, Cantone, e quello di Spoleto, Cannevale, il presidente della Corte d'appello.

Nella piazza, ad accogliere i presenti, una selezioni di auto e moto d'epoca della poliza, memoria di una lunga storia al servizio dei cittadini, il vero potere.