Telefono pieno di immagini pedopornografiche e un coltello, bloccato dalla polizia

Beccato con il telefono di immagini pedopornografiche e un coltello nel vano portaoggetti dell'auto. Gli agenti della polizia di Perugia hanno denunciato un 42enne italiano per possesso di materiale pedopornografico, possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato fermato dai poliziotti nel quartiere di Monteluce. Gli agenti hanno notato un ragazzo salire a bordo di un'auto che si era appena accostata al margine della strada. Così sono intervenuti. Il passeggero è saltato fuori ed è scappato. Anche il conducente ha tentato di fuggire, ma non è andato lontano.

L'uomo alla guida, il 42enne, ricostruscire la Questura di Perugia, ha raccontato agli agenti che il ragazzo è un suo conoscente che lo rifornisce di droga per uso personale. Per avvalorare la versione ha mostrato il cellulare con i vari contatti tra i due. Poi, la sorpresa. Il 42enne, spiega la polizia di Perugia, ha inavvertitamente ha aperto una cartella rendendo visibili sul display alcune immagini di raffiguranti ragazzini, verosimilmente minorenni, nudi e coinvolti in atti sessuali. Poi ha ripreso velocemente lo smartphone bloccandolo.

Le verifiche degli agenti hanno portato alla luce una trentina di cartelle contenenti video ed immagini pedopornografiche e un coltello a serramanico nascosto nel vano portaoggetti dell'auto. Nell'abitazione dell'uomo sono stati poi sequestrati due computer, il contenuto dei quali sarà ora sottoposto ad accertamenti. Il 42enne ha anche spintonato i poliziotti per tentare di riprendersi il telefono.

Il 42enne è stato portato in Questura e denunciato per possesso di materiale pedopornografico, possesso di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.