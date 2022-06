Causa un incidente, aggredisce i medici dell'ospedale e picchia i poliziotti

Causa un incidente, aggredisce i medici del pronto soccorso e picchia i poliziotti. Un 52enne italiano, con diversi precedenti per atti persecutori, è stato denunciato dalla polizia di Perugia per per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia il 52enne è stato portato in ospedale dopo l'incidente. Ma una volta arrivato al pronto soccorso ha iniziato ad essere aggressivo con il personale medico e ha rifiutato le cure dichiarando di volersene andare. Quando i medici e gli agenti hanno tentato di calmarlo e di convincerlo a farsi visitare il 52enne ha cercato iniziato a urlare insulti, ha cercato di colpire un agente e poi aggredito con calci e pugni l'altro poliziotto.

L'uomo è stato bloccato, portato in Questura e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.