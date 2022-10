Picchia la ex moglie, la figlia e la propria madre: a processo marito violento

Un uomo di 46 anni, difeso dall’avvocato Elena Cristofari, è accusato di aver maltrattato la ex moglie, in presenza della figlia minore, e la propria madre.

L’imputato, secondo la Procura di Perugia, avrebbe aggredito la ex compagna, davanti alla figlia, tirandole i capelli e spingendola fino a farla cadere, provocandole escoriazioni alla mano e la perdita di ciocche di capelli.

La madre dell’imputato era intervenuta in difesa delle ex nuora, ricevendo dei colpi alla schiena e sul collo, secondo l’accusa, con piccole lesioni ed escoriazioni.

L’uomo avrebbe anche spinto contro uno stipite della porta la figlia, facendola cadere a terra e procurandole lesioni alle ginocchia.

La Procura perugina contesta anche la violazione degli obblighi di natura economica, cioè l’assegno di mantenimento, stabilito dal giudice del Tribunale civile di Perugia in sede di separazione, non versando la somma di 200 euro al mese per la figlia e non partecipando alle spese straordinarie per la sua quota dl 50%.

Le donne si sono costituite parte civile tramite l’avvocato Catia Buiarelli.

Le accuse di maltrattamenti e di mancata corresponsione dell'assegno, però, sono state archiviate dalla Procura di Perugia prima di arrivare in aula. Il processo riguarda solo un singolo episodio di violenza.