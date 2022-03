LA SEGNALAZIONE "Rifiuti abbandonati nell’area di sosta della Perugia-Ancona e strani giri..."

Rifiuti abbandonati nell’area di sosta della Perugia-Ancona a ridosso della zona artigianale di Pianello. La denuncia stavolta porta la firma del consigliere comunale della Lega Perugia David Bonifazi, da sempre attento al decoro della frazione perugina. “Ho già avvisato l’Anas, che ha sempre dimostrato disponibilità a risolvere quanto da me segnalato nei limiti degli impegni sostenibili, per chiedergli di istallare una rete di protezione lungo la piazzola di sosta". Il consigliere inoltre ha denunciato anche strani giri che si verificano a Pianello: "Inoltre in questa zona si verificano altri fatti, a cui ho assistito personalmente: alcune auto si fermano su questa area di sosta per far scendere le persone, verosimilmente stranieri, che proseguono a piedi lungo la scarpata per poi raggiungere la vecchia strada statale che porta in direzione Perugia. E’ una situazione che si verifica da tempo, come si può vedere dalla stradina che si è formata in mezzo alle sterpaglie. Spero che sia possibile dar seguito alla mia segnalazione e confido nella disponibilità delle forze dell’ordine, sempre attente alla sicurezza del territorio”.