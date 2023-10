AGGIORNAMENTO Incidente sul lavoro, un volo di sei metri dal tetto di una azienda: resta grave 60enne

Resta in prognosi riservata il 60enne lavoratore rimasto vittima di una caduta da un tetto ad una altezza stimata di 6 metri. L'incidente sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio a Petrignano di Assisi. La ricostruzione dei fatti è stata affidata direttamente alla Polizia in collaborazione con il personale dell’Ufficio Prevenzione e Sicurezza sugli Ambienti di Lavoro. Da quanto si apprende il 60enne si trovava sul tetto del capannone di un'azienda per effettuare una bonifica. Poco dopo la salita l'uomo è precipitato sbattendo violentemente tutto il corpo sul terreno e perdendo conoscenza. Immediato è stato chiesto l'intervento del 118 che vista la gravità delle ferite e traumi riportati hanno deciso di trasportarlo non all'Ospedale di Assisi ma direttamente all’Ospedale Santa Maria della Misericordia dove si trova ricoverato.