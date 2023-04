TARI A PERUGIA 2023 - Servono 47milioni di euro per coprire la gestione dei rifiuti: ecco le tariffe per famiglie, imprese, negozi e uffici

Prima via libera alla complessa bozza relativa alle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023 per il Comune di Perugia. Il Piano Finanziario, per l’anno 2023, risulta che il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti nel Comune di Perugia è pari a 49.900.422 (ci cui 26,9 milioni è la componente di costo fisso e 22,9milioni quella variabile), mentre per gli anni successivi risultano i seguenti importi: - 2024: 49.571.324; - 2025: € 49.158.079. Come noto, Alla somma di 49,9 milioni sopra indicata vanno sottratti: 65mila euro per riduzioni per conferimenti al centro di raccolta, riduzioni per riciclo autonomo rifiuti imprese per 40mila euro, contributo miur per le scuole 183mila euro, recupero evasione 1,3 milioni, avanzo contributo miur anni precedenti circa 70mila euro, avanzo tari 243mila euro, quota costo utenze comunali 392 mila euro. Ciò determina un costo del servizio da coprire con la tari pari a 47,7 milioni.

GLI AUMENTI 2023: PER UTENZE DOMESTICHE E NON

Il dirigente ai servizi finanziari Stefano Baldoni ha confermato che il pef si attesta sui 49 milioni con un incremento del 2% rispetto al 2022. A fronte di ciò si registra un aumento delle tariffe non esattamente in linea con tale crescita del pef perché si attesta sulla media del 3,5%. Ciò è dovuto solo in parte alla crescita del pef (2%), ma anche al fenomeno dell’abbassamento della base imponibile (2%), il calo del recupero dell’evasione tributaria che pesa per lo 0,4%,, mentre opera in senso positivo lo spostamento dei costi tra utenze domestiche e non domestiche (1%).

Per le utenze non domestiche la variazione media è del 4,7% tenendo conto però del fatto che rispetto al 2022 non vi è più la riduzione del 5% finanziata con fondi covid stante l’emergenza sanitaria venuta meno. In realtà, ha spiegato Baldoni, su questo versante era attesto un aumento del 7% che invece si è fermato al 4,7% per effetto del movimento dei costi e di variazione delle utenze. Si conferma per il resto la riduzione per le utenze non domestiche che conferiscono presso i centri si raccolta, le riduzioni per le imprese che riciclano in maniera autonoma e crescono invece le risorse per il disagio ambientale.

LA SCHEDA

UTENZE NON DOMESTICHE

-La percentuale di riduzione della quota variabile da applicare in funzione dei quantitativi di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo da parte delle singole utenze non domestiche interessate è così determinata:

fascia percentuale di produzione rifiuti avviati a riciclo dal 90 al 100%=riduzione 20%;

fascia percentuale di produzione rifiuti avviati a riciclo dal 80 al 89,9%=riduzione 16%;

fascia percentuale di produzione rifiuti avviati a riciclo dal 70 al 79,9%=riduzione 12%;

fascia percentuale di produzione rifiuti avviati a riciclo dal 60 al 69,9%=riduzione 8%:

fascia percentuale di produzione rifiuti avviati a riciclo dal 50,01 al 59,9%=riduzione 4%.

Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta comunali hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato con un massimale di € 35 sulla base del criterio indicato di seguito:

da 0 a 99,99 kg incentivo uguale a zero; da 100 a 500 incentivo 0,07al kg; oltre 500 incentivo 35 euro.

TERRITORI RISARCITI PER DANNO AMBIENTALE

Come previsto dal regolamento in vigore sono previste riduzioni (somma disponibile per il 2023 220mila euro) per il disagio ambientale nel seguente modo: Ponte Rio: utenze in fascia rossa 80%, fascia arancione 40%;

Pietramelina: utenze in fascia rossa 75%, fascia arancione 40%; Borgo Giglione: utenze in fascia rossa 60%, fascia arancione 30%.

LE TARIFFE E NUCLEI FAMILIARI

Utenze domestiche: Componenti nucleo familiare 1, tariffa fissa 1,45 euro al mq, variabile (in base al numero componenti) 96,1; Componenti 2, fissa 1,58, variabile 179,9 Componenti 3 fissa 1,71, variabile 199,89 Componenti 4 fissa 1,85, variabile 219,88, Componenti 5 fissa 1,97, variabile 246,02; componenti oltre 6 fissa 2,07, variabile 270,62

Si ricorda che le tariffe delle singole utenze risultano dalla combinazione delle due parti: fissa (graduata in funzione della superficie e del numero dei componenti il nucleofamiliare), espressa in € /mq anno e variabile (graduata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare), espressa in €/anno.

Utenze non domestiche:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto fissa 2,92, variabile 2,46

- scuole di ogni ordine e grado, università fissa 2, variabile 1,06;

- sedi di enti e associazioni impegnate in attività di interesse culturale, sociale ed

assistenziale: fissa 1,26, variabile 1,05;

-cinema e teatri fissa 3,95, variabile 3,3;

- autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, fissa 2,4, variabile 2,03;

- campeggi,d istributori carburanti, impianti sportivi fissa 2,23, variabile 2,08;

-esposizioni, autosaloni fissa 4,8, variabile 3,98;

-alberghi con ristorante fissa 5,6, variabile 4,95;

-alberghi senza ristorante fissa 5,49, variabile 4,75;

-case di cura e riposo fissa 9,61, variabile 7,68;

-ospedali fissa 9,55, variabile 7,96;

-uffici ed agenzie fissa 7,55, variabile 6,34;

- banche, istituti di credito e studi professionali: fissa 7,38, variabile 6,13;

- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolerie,f erramenta, altri beni durevoli: fissa

6,86, variabile 5,71;

- edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: fissa 7,03, variabile 5,84;

negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquari: fissa

6,86, variabile 5,71;

- banchi di mercato beni durevoli: fissa 9,09, variabile 7,58;

- attività artigianali tipo botteghe: fissa 3,6, variabile 4,02;

-altre attività artigianali fissa 3,66, variabile 3,09;

- carrozzeria, autofficina, elettrauto: fissa 3,83, variabile 3,15;

- attività industriali con capannoni di produzione: fissa 3,09, variabile 2,55;

- attività artigianali di produzione beni specifici: fissa 3,09, variabile 2,55;

- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub: fissa 9,66, variabile 9,73;

- mense, birrerie, amburgherie: fissa 9,66, variabile 9,73;

-bar, caffè, pasticcerie: fissa 8,92, variabile 8,79;

- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi: fissa 8,35, variabile 6,97;

- plurilicenze alimentari e/o miste: fissa 8,35, variabile 6,97;

- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: fissa 12,12, variabile 10,07;

- ipermercati di generi misti: fissa 9,26; variabile 8.86;

- banchi di mercato generi alimentari: fissa 14,29, variabile 12,95;

-discoteche, night club: fissa 4,92, variabile 3,55.