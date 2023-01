Oltre 92 metri di sicurezza a Perugia per i motociclisti e motocicliste: ecco il guard-rail salva-centauri. Impianto made in Margaritelli

Installata la protezione salva-motociclisti, sulla curva discendente verso San Martino in campo, finanziata dall’Associazione Motoincontro Fabio Celaia, con la collaborazione della Provincia di Perugia. Un progetto per la sicurezza stradale partito il 28 agosto per ricordare Fabio, scomparso a 25 anni in sella alla sua moto Yahama R6, in un incidente stradale nei pressi di San Venanzo il 7 agosto del 2011. Da quel giorno, il padre, Eros Celaia, Presidente del Mototoincontro Fabio Celaia, istruttore di moto per adolescenti e adulti, raccoglie fondi per la sicurezza dei motociclisti e quest’anno, con i fondi raccolti nel 2022, ha voluto acquistare un guard rail omologato per la sicurezza dei motociclisti posizionato nei giorni scorsi dalla Provincia di Perugia sulla strada SP 1 che da San Martino in Colle scende a San Martino in Campo. “Oggi si avvera un sogno - ha dichiarato Celaia - oggi inauguriamo 92 metri di sicurezza per i motociclisti, un guard rail in legno dotato di protezione bassa, con caratteristiche importanti per quanto riguarda la sicurezza. E’ il coronamento di un sogno che l’Associazione aveva in mente da tempo.”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla sicurezza Luca Merli che da anni partecipa al Motoincontro Fabio Celaia e che ha dichiarato che: “promuovere la cultura della prevenzione sulle strade come fa Eros Celaia nelle scuole e fuori da esse, è l’azione piu importante che si possa fare per salvare vite umane. Un sincero ringraziamento da tutta la giunta va ad Eros Celaia per aver installato un nuovo guard rail, con caratteristiche tecniche studiate dall’azienda Margaritelli, sensibile alle problematiche relative alla sicurezza delle due ruote e in grado di resistere ad urti a velocità sostenute, posizionato in una strada spesso frequentata da motociclisti.” Marco Guidarini, specialista in ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Rimini, nonché pilota a Misano che ha dichiarato che “molti amministratori possono trasformarsi in medici di prevenzione disponendo questi dispositivi per la sicurezza dei motociclisti. La moto è un mezzo meraviglioso e non deve trasformarsi in in mezzo che dà sofferenza”.

All’evento erano presenti il consigliere provinciale Moreno Landrini, Sindaco di Spello, l’Assessore alla sicurezza e protezione civile Luca Merli del Comune di Perugia, il Dott. Marco Guidarini, specialista in ortopedia e traumatologia, Dario Margaritelli, presidente dell’azienda Margaritelli, il motoclub di Mugnano, il motoclub “I Dannati”, il motoclub di Assisi e Deruta, il Doc Ducati Perugia, Filippo De Poi, amministratore delegato della concessionaria Ducati Perugia, Simona Cortona Presidente del MotoTurismoUmbria.