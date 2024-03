Rapine, in manette l'incubo delle tabaccherie

Avrebbe messo a segno tre rapine in rapida sequenza. Tabaccherie il suo obiettivo, dalle quali avrebbe preso soldi, sigarette e gratta e vinci, dopo aver minacciato il personale presente.

Il presunto responsabile è stato individuato dalla squadra mobile in un tunisino di 45 anni, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

Le indagini hanno permesso di risalire all'uomo, riconosciuto dagli investigatori. Su richiesta della Procura, il gip di Perugia ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare poi eseguita dalla Mobile. Il 45enne si trova in carcere.