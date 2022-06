"Le devo portare dal calzolaio", ma quelle scarpe non erano state mai vendute: 41enne denunciata per furto

Qualcosa lo aveva pagato, qualcos'altro avrebbe cercato di portarlo via gratis. Nello specifico, un paio di scarpe che l'addetto alla sicurezza di un negozio di via della Valtiera, a Ponte San Giovanni, ha trovato nel suo zaino. Per questo una 41enne è stata denunciata.

Secondo quanto ricostruito dalla questura, la donna dopo aver pagato un acquisto, oltrepassando le barriere delle casse, ha fatto scattare l'allarme. Controllata dall'addetto alla sicurezza, è stata trovata in possesso di un paio di scarpe. La donna avrebbe tentato di giustificarsi, dicendo che le scarpe le erano state date da un'amica perché le portasse dal calzolaio. Le scarpe risultavano essere dello stesso negozio, ma mai vendute. Da qui, la denuncia per furto da parte degli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto.