Posti di blocco dei Carabinieri lungo l'area dei "Ponti": patenti revocate e auto sequestrare. Colpa del troppo bere

Un fine settimana all'insegna dei controlli su strada a Perugia in particolare nell'area dei Ponti dovoe sono state dislocate la maggior parte delle pattuglie dei Carabinieri di Perugia. Obiettivo: arginare la piaga degli incidenti stradali a causa della guida sotto gli effetti dell'alcol o delle droga. Il bilancio è stato pesante: altre due patenti ritirare per guida in stato di ebbrezza a due perugini di 36 e 39 anni, fermati in due diversi momenti, alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico superiore al limite previsto per legge; inoltre sono stati sequestrati anche due veicoli perchè i rispetti automobilisti erano stati già oggetto di revoca nei mesi scorsi.