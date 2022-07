Estate sicura, blindate le strade principali di Perugia e provincia: oltre 50 multe. Etilometro con tasso record e multa per un'automobilista

Il Piano strade sicure in estate continua a Perugia e nelle maggiori arterie della provincia di Perugia (la Strada Statale 75, la Strada Statale 3-bis della E-45 e sul Raccordo Perugia-Bettolle). Durante i controlli, Polizia Stradale hanno sottoposto a test etilometrico decine di automobilisti, riscontrando, in tre casi, il superamento dei parametri massimi di alcol nel sangue.

Due di questi, all’esito delle verifiche tramite alcoltest, sono risultati avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito, una donna addirittura 3 volte superiore alla soglia (ma un caso di poco sopra i 0,5 g/l). Da ulteriori accertamenti nei confronti di quest’ultima, è emerso era alla guida con una patente scaduta.

Nei loro confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente di guida. Alla donna è stata anche contestata la guida con la patente scaduta, con una sanzione amministrativa di 160 euro. Infine, un altro conducente è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico inferiore al limite di 0,8 g/l. Per lui è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 2170 euro, con sospensione della patente di guida. Sono state oltre 50 le violazioni complessivamente accertate dalla Polizia Stradale di Perugia con la decurtazione di oltre 250 punti patente.