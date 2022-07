Mercato nero del metadone a Perugia: dalla provincia in via Settevalli per acquistare dosi

Il mercato nero del metadone a Perugia continua a crescere: dosi prese regolarmente venivano cedute dietro pagamento ad altri tossicodipendenti che non sono in cura o da tempo hanno interrotto. L'ultimo caso è emerso in via Settevalli quando la Polizia ha fermato due presunti soggetti sospetti: una donna – cittadina italiana, classe 1988 – e un uomo, cittadino peruviano, classe 1980. La ragazza è stata trovata in possesso di due flaconi di metadone, risultati intestati ad un’altra persona. La cessione è ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte della Questura. Inoltre sempre la donna ha violato un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Perugia emesso dal Questore nell’ottobre del 2019. Da qui la denuncia per il reato di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e inottemperanza all’ordine del Questore.