Si butta giù da una rupe e poi si nasconde in una boscaglia: catturato. Era in possesso di coltelli e cesoie

Per evitare l'arresto, dopo essere stato fermato e trovato in possesso di armi e arnesi da scasso, ha scavalcato una staccionata e si è lanciato rovinosamente per una rupe per poi, con il favore del buio, sparire all’interno della fitta area boschiva. E' accaduto alle porte del centro storico di Perugia dove l'uomo era stato trovato in via del Cortone, alla guida di un'auto rubata dalla Polizia Minicipale. Per ritrovare il fuggitivo sono entrati in campo anche gli Agenti della Questura, e un equipaggio dei Vigili del Fuoco che ha illuminato la zona e decespugliato un fitto cespuglio di rovi, all’interno del quale i poliziotti hanno trovato il soggetto in fuga.

In Questura hanno identificato il 38enne, extracomunitario, che era stato già espulso lo scorso 8 novembre su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Perugia quale misura alternativa alla detenzione. Per lo straniero si sono riaperte le porte del carcere per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere, resistenza e false dichiarazioni sulla identità.