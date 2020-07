Perugia, ladri in azione nella notte: furto di alcolici e cassa svuotata al Kandinski

Una notte da incubo per il gestore del Kandinski e sonno interrotto da una brutta sorpresa. Verso le 3.30 della notte appena passata infatti è stato chiamato da un suo amico che aveva sorpreso dei ladri in azione nel locale e provato invano a fermarli.

I malviventi invece, che avrebbero forzato una delle porte di ingresso per entrare in azione, sono riusciti a fuggire e a rifugiarsi in un palazzo della via parallela, come spiega in un video postato su Fb lo stesso gestore arrivato nel frattempo sul posto insieme ai Carabinieri ai quali ha poi denunciato il furto. Proprio davanti a un portone - racconta ancora il gestore del locale - è stata poi ritrovata parte del bottino, alcune bottiglie di alcolici lasciate a terra durante la fuga dopo essere state prelevate dal Kandinski insieme al fondo cassa.