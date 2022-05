Insulti e offese alla moglie durante le liti: marito assolto dall'accusa di maltrattamenti

Liti continue con la moglie e tanti insulti, ma da qui a configurare l’ipotesi di maltrattamenti il giudice ha ritenuto che non fosse possibile, assolvendo l’imputato.

L’uomo, un italiano di 68 anni difeso dall’avvocato Giovanna Mirella Anania, era accusato di aver insultato in più occasioni, durante delle liti molto accese, l’allora moglie.

L’ex moglie, una rumena di 39 anni costituitasi parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Sereni, aveva raccontato di essere stata insultata a più riprese dall’uomo. Quasi ogni giorno c’era un’occasione per litigare e insultare, anche se per ammissione della donna, non si era mai arrivati a maltrattamenti fisici, abusi e violenze.

Proprio sottolineando l’assenza di violenze fisiche, la difesa aveva contestato l’accusa di maltrattamenti, ipotizzando una derubricazione al reato di ingiurie.

Il pubblico ministero è rimasto fermo alla contestazione originaria, chiedendo una condanna a 2 anni. Richiesta alla quale si è associata la parte civile. La difesa ha chiesto l’assoluzione.

Il giudice oggi ha ascoltato le parti per le repliche e uscito dalla camera di consiglio ha assolto l’imputato.