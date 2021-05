Grifo in serie B, i festeggiamenti alla Sala dei Notari. Santopadre svela: "Dopo la retrocessione, la telefonata del sindaco mi fece capire che..."

C'è la volontà di fare di più sia sul mercato e sulla gestione societaria che sul campo dove servirà umiltà e soprattutto compattezza. Ne è convinto il presidente del Perugia calcio, Santopadre che, nel giorno dei festeggiamenti ufficiali alla sala dei Notari per il ritorno in B, ha ammesso di essere consapevoleche la serie B il prossimo anno sarà molto complicata per il Perugia Calcio, che si presenterà all’appuntamento da neopromossa. Il presidente e poi ritornato a parlare del campionato scorso: "Grazie al mister Caserta ed ai giocatori che hanno reso possibile quella che defenisco “la mia vittoria più importante” perché arrivata in una maniera diversa dalle precedenti. “E’ stata una stagione determinante in cui siete stati bravissimi a crederci quando sembrava tutto perduto, partendo proprio dall’esempio del mister. Io credo che quando si cade, come è accaduto a noi l’estate scorsa, bisogna saper rialzarsi. E questo è quanto abbiamo saputo fare nella stagione appena conclusa”.

Santopadre ha svelato anche un piccolo particolare dopo la retrocessione nel 2020: “Oggi è il giorno dei ringraziamenti – ha detto il numero uno biancorosso – a partire da quelli al sindaco, la prima persona in assoluto che mi chiamò il 15 agosto dopo la retrocessione dalla B. Una telefonata che mi fece piacere perché il sindaco in quell’occasione mi chiese subito se io avessi la forza per continuare l’avventura alla guida del Grifo e mi garantì la sua incondizionata vicinanza. Ebbene quando terminammo la telefonata, riflettei a lungo e mi sentii, soprattutto, rinfrancato”.