Il fascicolo è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate per le azioni fiscali da intraprendere per il recupero dell'evasione.

Pesanti le sanzioni contestate alla società che partono da un minimo di 2,2 milioni di euro per arrivare a un massimo di 4,5 milioni.

I funzionari dell'Agenzia delle dogane e monopoli hanno accertato una evasione dell'Iva per oltre 1,9 milioni di euro da parte di una azienda di Roma che commerciava prodotti petroliferi destinati anche al mercato umbro.

Perugia, fatture false e Iva non pagata per quasi 2 milioni di euro sui carburanti importati: due indagati in Umbria