Perugia: "Ciao, come stai?", dopo il saluto scatta l'abbraccio e all'anziano sparisce la catenina d'oro

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella hanno individuato e denunciato una 40enne straniera, residente a Perugia, per un furto con destrezza commesso in danno di un perugino di 82 anni.

Il fatto è avvenuto una mattina di inizio agosto, quando l’ottantaduenne che stava passeggiando per le vie di Ramazzano è stato avvicinato dalla donna che, prima lo ha salutato come un vecchio amico e poi lo ha abbracciato, sfilandogli la collanina d’oro che aveva al collo, per poi dileguarsi velocemente a piedi.

L’episodio accaduto, come in altri casi analoghi, in una zona priva di videocamere che avrebbero potuto riprendere i fatti, non ha impedito ai Carabinieri di risalire all’identità della donna, già conosciuta per altri colpi con la "tecnica dell'abbraccio" rubando orologi, collane, bracciali, orecchini ed anelli.