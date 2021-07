I cittadini segnalano e scatta il blitz del Municipale: stabili occupati e nuovi bivacchi

Altro blitz della Polizia Municipale per controllare appartamenti e stabili dopo le segnalazioni dei cittadini. Alcuni agenti sono stati impegnati nei locali dell'ex carcere di via Fiorenzo di Lorenzo, dove ignoti sono entrati abusivamente dopo aver divelto uno degli ingressi della struttura, che sarà peraltro ripristinato a stretto giro.

Altro intervento nell'immobile ex Gesenu in via Fonti di Veggio per sgomberare un bivacco all’esterno, in collaborazione con Gesenu. “Ringrazio gli uomini del Corpo di Polizia Locale per il costante e continuo impegno a favore della sicurezza e del decoro urbano - ha detto con soddisfazione l’assessore alla Sicurezza Luca Merli - Azioni come queste sono solo una parte delle attività che quotidianamente i nostri agenti compiono per garantire la qualità della vita della nostra città, anche in sinergia con le altre forze dell’ordine.”