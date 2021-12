Furti in tutta l'area Nord di Perugia. Villa Pitignano nel mirino di una banda. "Non hanno paura di niente"

Dopo Colombella, Piccione, Farneto... ora anche Villa Pitignano - ma è tutta l'area nord a lanciare segnalazioni - da almeno una settimana sotto assedio di bande di ladri che girano nella frazione a caccia di appartamenti, villette e persino palazzine. La rabbia e la paura delle famiglie salgono di giorno in giorno come testimoniano le storie, con tanto di foto, che vengono regolarmente denunciate sui social. Anche in questo caso si sospetta la presenza di almeno tre ladri armati di arnesi da scasso e trapani che servono per aprirsi un varco nelle finestre.

Come dimostrano le immagini di assalti tentati e riusciti. In 24 ore anche 5-6 appartamenti attenzionati - usando un termine da forze dell'ordine -. In alcuni casi i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari che si sono accorti di strane presenze - sia di notte e che nel tardo pomeriggio - o sono stati i cani guardiani della famiglia ad evitare il peggio.

Tante storie, tanta rabbia perchè le denunce sono state fatte e si è anche avvertito con delle Pec il sindaco Romizi e la presidente Tesei per fare pressioni sulle forze dell'ordine. "Ma di pattuglie se ne vedono poche": si lamentano i nostri lettori della zona che inviano regolarmente mail da giorni alla nostra redazione.

"Basta è ora di finirla . Ci vogliono provvedimenti molto severi. La politica dell’accoglienza dei falsi buonisti non regge più. Ci vogliono leggi e controlli durissimi": scrivono sui social alcuni cittadini che puntano sul pugno di ferro.

"Non hanno paura di niente": il commento è riferito al fatto che i ladri colpiscono in zone illuminate, lungo strade principali e addirittura a pochi passi da attività commerciali. Professionisti del crimine in grado di arrivare fino al secondo piano di una palazzina per provare ad entrare in un appartamento e in pochi minuti mettere tutto a soqquadro per cercare soldi e preziosi.