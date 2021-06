Perugia, 92enne derubata: i poliziotti la aiutano a rifare i documenti

Portafoglio sottratto a un'anziana, con gli agenti che si sono mobilitati raggiungendola a casa per raccogliere la denuncia

Finisce sui social la storia di un'anziana donna perugina, derubata del suo portafoglio contenente soldi e documenti. A raccontarla su Twitter è la stessa Polizia di Stato: "Perugia, una signora di 92 anni subisce un furto - si legge sul profilo ufficiale -. A sparire il portafoglio con soldi e documenti. Chiede aiuto ai poliziotti che prendono la denuncia a casa sua e si attivano per i duplicati di carta identità e tessera sanitaria". Un gesto simolico di vicinanza verso le persone più deboli ma anche un aiuto concreto per la donna, che come dimostra la foto del tweet ha apprezzato la disponibilità dei poliziotti.