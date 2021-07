Perugia, accoltellamento in centro storico: caccia all'aggressore

E' successo in un bar di via della Viola: indagini in corso

Accoltellamento in centro storico a Perugia nella notte tra il 10 e l'11 luglio. E' successo in un bar di via della Viola, intorno alle 2. Sul fatto indaga la polizia di Perugia.

Secondo la ricostruzione degli agenti una lite all'interno di un bar - nata per futili motivi - è sfociata in un'aggressione con un coltello. Un cittadino di nazionalità rumena è stato colpito al costato e al braccio. Soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. La prognosi, spiega la Questura di Perugia, è di 10 giorni. Ferito anche il proprietario del bar che ha tentato di dividere i due: soccorso anche lui dal 118.

L'aggressore è scappato. Indagini in corso e caccia all'uomo.