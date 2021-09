Tragico incidente domestico, muore la moglie di Perotti: il cordoglio del Perugia

"Il Perugia Calcio si stringe attorno all'ex allenatore biancorosso Attilio Perotti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria". Questo il messaggio di cordoglio pubblicato dal Grifo sui social dopo il terribile lutto che ha colpito Perotti, sulla panchina del Perugia nella stagione 1997-98 (sostituito da Alberto Bigon e poi richiamato prima di un nuovo esonero) culminata con la promozione in A conquistata nello spareggio di Reggio Emilia contro il Torino (con Ilario Castagner in panchina).

Secondo quanto riporta Genova Today, a causare la morte della 73enne Mariangela Gattavara sarebbe stato un tragico incidente domestico. Ieri mattina la donna è precipitata dal terrazzo del suo appartamento genovese al quarto piano: stando alla presunta dinamica, sarebbe salita su una scala e si sarebbe sporta troppo dal terrazzo di casa per andare ad aprire una tenda malfunzionante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118, ma per la signora non c'è stato nulla da fare.